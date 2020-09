Hohe Beute bei Einbruch am Achensee

In der Nacht zum Mittwoch brachen die unbekannten Täter in das Geschäft in Maurach ein und entwendeten daraus Kosmetikartikel in Höhe eines mittleren fünfstelligen Eurobetrages. Aus der Registrierkasse entwendeten die Täter zusätzlich Bargeld in der Höhe von mehreren hundert Euro. Zweckdienliche Hinweise an die Polizei Jenbach sind erbeten, unter 059133/7252.