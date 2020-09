Corona: „Krone“-Check von Antikörper-Selbsttest

Befinden sich die für das Virus typischen Immunglobuline IgM und IgG im Blut, zeigt eine Linie im Sichtfenster der Kassette das Betreffende der beiden Antikörper an. Ein positiver Befund bedeutet, dass der Proband eine Corona-Infektion durchgemacht hat und nun eine gewisse Immunität besitzt. Mit solch einem SARS-CoV-2 Antikörper-Selbsttest ausgestattet, machte sich die „Krone“ am Mittwoch auf den Weg in das Unterland, um einen Selbsttest unter der Aufsicht eines Fachmannes vorzunehmen.