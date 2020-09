Corona-Ampel: So läuft Besuch in Altersheimen ab

Im Burgenland definiert eine seit 1. August geltende Verordnung Aufnahme, Besuchszeiten und Verwendung von Schutzausrüstung in Alters- und Pflegeheimen sowie in Behinderteneinrichtungen und bei mobilen Pflegediensten. Dazu wurden vier Phasen definiert: Phase eins herrscht, wenn es keine Covid-19-Infizierten im Bezirk gibt. Phase zwei tritt ein, wenn es im Umfeld der Sozialeinrichtung Verdachtsfälle oder Covid-19-Infektionen gibt. Phase drei setzt ein, wenn in der Sozialeinrichtung Verdachtsfälle auftreten und seit mehr als 14 Tagen keine positiven Testungen auf das Coronavirus erfolgt sind. Tritt in der Sozialeinrichtung ein positiver Covid-19-Fall auf, kommt Phase vier zur Anwendung. In Alters- und Pflegeheime dürfen Personen auch in Phase eins nur nach Vorlage eines negativen Covid-19-Testergebnisses aufgenommen werden. Besucher sind zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes verpflichtet - ebenso wie die Mitarbeiter. Wenn Covid-19-Infektionen auftreten, sind Aufnahmen nur in akuten Fällen zulässig. Auch Besuche sind dann nur in Ausnahmefällen, etwa bei palliativ betreuten Klienten, nach Absprache mit der Heimleitung zugelassen.