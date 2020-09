Handtasche gestreift und Fahrerflucht begangen

Ein 32-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land fuhr am 15. September 2020 gegen 18.55 Uhr mit seinem Pkw in einem durch Alkohol beeinträchtigten Zustand und vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit in Pasching auf der Unteren Bahnstraße in der dortigen 30-km/h-Zone in Fahrtrichtung Leonding.

Im Kreuzungsbereich mit der Staudachstraße streifte er die mit ihrem Hund und ihrem Lebensgefährten am linken Straßenrand stehende 20-Jährige aus Linz an deren umgehängter Handtasche.