14 Covid-19-Fälle an Schulen in Oberösterreich

Infizierter in Zügen

Einen Aufruf gibt es an Zugreisende und Öffi-Nutzer: Eine mit Covid-19 infizierte Person war am Samstag im Railjet von Vöcklabruck (Abfahrt: 12.54 Uhr) nach Linz und in der Westbahn von Linz (Abfahrt: 17.30 Uhr) nach Vöcklabruck unterwegs. In Linz benutzte die Person zwischen 13.45 Uhr bis 17 Uhr die Straßenbahn.