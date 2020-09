Herbst-Highlights der Kärntner Sommerbergbahnen

Wander- & Sommerrodel-Spaß am Katschberg. Alpine Touren am Ankogel und Mölltaler Gletscher

Am Katschberg bringt die Aineckbahn Wanderer bis 18. Oktober auf 2.200 Meter Höhe. Die Sommerrodelbahn „Katschi‘s Goldfahrt“ ist bis 20. September in Betrieb. Wer den Ankogel, als einen der bekanntesten 3.000er im Land, mit Seilbahnhilfe erklimmen will, kann das bis zum 27. September tun. Die Mölltaler Gletscherbahn sind bis Mai 2021 durchgehend in Betrieb. Ideal um, so lange es die Wetterlage zulässt, zu hochalpinen Wanderungen jenseits der 2.000 Meter und ambitionierten Bergtouren bis auf über 3.000 Meter Höhe aufzubrechen.