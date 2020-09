Sicherer Schulweg: Bei Bau auf Kinder vergessen

„Der Bereich ist komplett neu. Aber für unsere Kleinen gibt es weder einen Zebrastreifen noch Warntafeln, die auf die Kinder aufmerksam machen“, ärgern sich Eltern über den neuen Kreuzungsbereich in Rosegg, wo die Straßen aus Velden, dem Raum Faaker See und aus St. Jakob im Rosental zusammenkommen. „Besonders in diesem Bereich wohnen viele Schulkinder. In den nächsten Jahren werden sich wieder neue Erstklassler auf die Straße begeben“, erklären mehrere Mütter, die sich mit ihren Sorgen bereits an die zuständigen Behörden gewandt haben - bisher aber erfolglos.