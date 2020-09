Selbstentzündung oder Feuerwerk als Auslöser?

Selbstentzündung von Strohballen oder das Feuerwerk einer Hochzeitsgesellschaft könnten nach ersten Erkenntnissen der Ermittler die Ursache für den Großbrand in einem Strohlager neben dem Schloss Meierhof in Bad Wimsbach-Neydharting (Oberösterreich) gewesen sein. Elf Feuerwehren mit 210 Mann waren in der Nacht auf Sonntag mit den Löscharbeiten beschäftigt.