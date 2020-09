Cabrio-Lenker fuhr nach Blick auf Verletzte weg

Ein 50-Jähriger aus dem Bezirk Braunau fuhr am Samstag gegen 17.30 Uhr mit seinem Pkw in Mettmach auf der Oberinnviertler Landesstraße. Mit vermutlich weit überhöhter Geschwindigkeit kam er in einer relativ starken Linkskurve von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum, überschlug sich und kam in der angrenzenden Wiese zum Stillstand.