Leon Pauger nimmt die Weltspitze ins Visier

Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben - statt in Tschechien wird der Bregenzer nun am 10. Oktober in Arzachena (It) Weltcup-Luft schnuppern. Wobei schnuppern das falsche Wort ist. „Die hügelige und anspruchsvolle Radstrecke sollte mir sehr entgegenkommen“, sagt Pauger, der bei seinem bislang letzten Weltcupstart in Lausanne vor zwei Jahren den 48. und letzten Platz belegt hatte.