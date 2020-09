„Full House“-Star: Busen-Grapscher schockt Fans

Kritik an diesem Foto, dem sie eines, auf dem ihr Gatte sie zärtlich auf die Stirn küsst, voranstellte, könne sie einfach nichts abgewinnen, so die Serien-Beauty weiter. „Er kann mich anfassen, wann immer er will und ich hoffe, er tut das auch“, stellte die Schauspielerin klar. Denn: „Das ist es, was eine gesunde, gute Ehe und Beziehung wirklich ausmacht.“ Es tue ihr leid, wenn man sich davon angegriffen fühle, erklärte Cameron-Bure, bevor sie lachend revidierte: „Nein, tatsächlich tut es mir nicht leid.“