Max Schmiedls Angriff auf die Austro-Charts

Ein neuer Versuch, ein neuer Song und eine klare Ansage. Schmiedl: „Ich will in die Austro-Charts.“ Wie es klappen soll? Metropol-Chef Peter Hofbauer hat seine Finger im Spiel und das „Kind geboren“. Er hat Schmiedls neues Lied „Es woa amoi a Zeit“ geschrieben. Hofbauer über die Zusammenarbeit: „Max hat das Kind sozusagen komplett in Pflege genommen und es zu seinem gemacht.“ Was dabei herausgekommen ist? „Wir finden, eine radiotaugliche Nummer, die das Potenzial hat, es zu schaffen.“