Stenzel will mit 5-Punkte-Plan City zurückerobern

Ursula Stenzel ist wieder in ihrem Element. Die frühere Bezirkschefin der Inneren Stadt will am 11. Oktober die City zurückerobern. Diesmal für die Blauen. Die türkis-grünen Pläne für ein Einfahrtsverbot in den 1. Bezirk zerreißt die streitlustige Politikerin in der Luft und teilt im „Krone“-Gespräch kräftig aus.