Bundesweites Comeback für den Mund-Nasen-Schutz

Keine Entspannung an der Corona-Front: Vermutlich ab kommendem Montag - die Regierung wird um 11 Uhr die Details dazu bekannt geben - soll in allen Geschäften, der Gastronomie und geschlossenen Räumen wieder die Maskenpflicht gelten. Ursache: Am Donnerstag wurden 664 neue Fälle in das Meldesystem eingespeist - mehr Neuinfektionen gab es nur auf dem Höhepunkt der Krise im Frühjahr. Auch die Zahl der Spitalspatienten klettert weiter nach oben, wenn auch zum Glück im überschaubaren Maß. Bekannt geben wird die Regierung dann auch die neue Ampelschaltung, denn Freitag ist bekanntlich Ampel-Tag.