Strießnig bangte sogar um sein Augenlicht

Daher folgte sofort die OP am rechten Auge. „Danach musste ich zwei Wochen abgedunkelt liegen, verpasste daher große Teile der Vorbereitung und durfte wegen der offenen Wunde am Auge gar keinen Sport machen – der Horror“, erzählt Flo, der somit auch seinen Polizei-Traum ad acta legen musste. „Weil Augenlasern geht jetzt nicht mehr. So studiere ich nun halt in Klagenfurt.“