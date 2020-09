Corona-Aufruf nach Friseurbesuch und Fußballspiel

Fall nach Fußballspiel in Telfs

Zudem liegt seit Mittwoch ein positives Testergebnis für eine Person vor, welche im potenziell ansteckungsfähigen Zeitraum ein Fußballspiel am Sportplatz Emat in Telfs besuchte. Dementsprechend sollen Personen, die sich am Sonntag (6. September) von 17 bis 18.45 Uhr beim Fußballspiel im Stehplatzbereich (rechts neben der Tribüne vor dem Hauptgebäude) aufhielten, auf ihren Gesundheitszustand achten.