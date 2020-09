Unterstützung für chronisch kranke Kinder

In anderen Ländern wie Skandinavien, Frankreich, GB oder den USA aus dem Schulalltag nicht mehr wegzudenken, blieb es in Österreich bis jetzt bei der Idee. Aber immerhin wurde die „School Nurse“ bereits im Regierungsprogramm verankert. Jetzt werden die Forderungen konkreter, denn es geht nicht nur um Gesundheit, sondern auch um Chancengleichheit auf dem Bildungssektor, wie Eva Mosar-Mischling, MSc, vom Vorstand der Österreichischen Liga für Kinder- und Jugendgesundheit bei einer Pressekonferenz betonte. „In Österreich müssen an die 200.000 Kinder mit chronischen Krankheiten fertig werden, und die Zahlen steigen weiter, was im täglichen Schulbetrieb gar nicht so leicht ist. In vielen Fällen werden sie ausgegrenzt, werden bisweilen sogar vom Unterricht ausgeschlossen. Die Lehrer überfordert der Umgang mit solchen Schülern, sie haben keine entsprechende Ausbildung für pflegerische Maßnahmen, die zudem auch nur auf Freiwilligkeit basieren.“