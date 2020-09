Corona-Sorge ist ständiger Begleiter

Die Bullen peilen heuer den achten Titel seit 2012 an. Bei der Ländle-Anfahrt gestern im Teambus kreisten die Gedanken von „Einser“ Stankovic und Kollegen aber wohl nicht ausschließlich um die sportlichen Aufgaben, vor die Underdog Bregenz den Favoriten aus Salzburg stellen wird. Weil die Corona-Sorge als Begleiter mit an Bord war: Am Montag hatte der Klub ja bekannt gegeben, dass ein Kaderkicker von Jesse Marsch positiv auf Covid-19 getestet worden ist. Das ist heutzutage keine Besonderheit mehr, hat es doch auch schon Fälle bei den Liga-Rivalen Rapid, Sturm, Austria und Co. gegeben. Doch der Meister steuert einer entscheidenden, ganz heiklen Saison-Phase entgegen: der Qualifikation zur Königsklasse.