Nur ein Arzt für 200 Patienten am Tag

Der Schwanenstädter Bürgermeister Karl Staudinger schlägt Alarm: „Unsere hausärztliche Versorgung ist akut gefährdet. Was zuletzt abging, war nicht mehr normal“, so der VP-Politiker. Urlaubsbedingt hatte kürzlich in der Stadt nur eine Ordination offen. Ein einziger Arzt musste an nur einem Tag 200 Patienten behandeln. „Am Vormittag waren es schon 120“, so Staudinger.