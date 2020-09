Jausenbuffets: „Das Risiko liegt voll bei mir“

„Wenn es so wie im letzen Sommersemester weitergeht, werde ich Buffets zusperren müssen“, sagt Michael Wöckinger. Der Caterer aus Alberndorf verkauft in 17 Schulen im Großraum Linz Jausen, Snacks, Getränke und kocht 700 Menüs für Schulen mit Tagesbetreuung. Dass es zweimal coronabedingt zu Schulschließungen kam, setzt ihm zu. „Mitarbeiter haben bereits bekannt gegeben, nicht mehr zur Verfügung zu stehen, weil der Schulbetrieb so unsicher ist“, so Wöckinger. Während der letzten Sperren machte er keinen Umsatz, musste teils aber Pacht weiterzahlen: „Das ist von Schule zu Schule verschieden. Da muss dringend eine klare Regelung her.“