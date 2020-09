Schulkinder müssen den Gehweg mit Radlern teilen

„Der notwendige Schutz für Schulkinder ist nicht gegeben“, ärgert sich Ing. Albert Zopf. Seit dem Jahr 2018 macht er auf eine Gefahrenquelle in der Ortschaft Seefeld in Steinbach am Attersee aufmerksam. Schulkinder müssen sich mit Radfahrern den Gehweg teilen, der nur durch eine Linie von der Fahrbahn abgetrennt ist.