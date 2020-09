Freundin verprügelt und „abgelegt“: 20 Jahre Haft

Mann war „wahnsinnig verliebt“

Der Angeklagte selbst gab an, sich aufgrund eines vorangegangenen Drogenkonsums nicht mehr an die ausgeübte Gewalt erinnern zu können. Er sei „wahnsinnig verliebt“ gewesen. „Wir haben schon gestritten, aber es war alles normal, es gab keine größeren Streitigkeiten“, meinte der Mann. Sie hätten oft mit Drogen herumexperimentiert, „da kam es schon mal vor, dass wir uns nachher nicht erinnern konnten“. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, der Angeklagte meldete Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung an.