13 Wachen der Queen festgenommen

Da wird die Queen aber „not amused“ sein, wenn sie das hört: Denn dreizehn Soldaten, die Schloss Windsor bewachen, wurden nun wegen des Verstoßes gegen die Lockdown-Regeln verhaftet. Sie nahmen im Juni an einem Rave in einem Park in der Nähe des Schlosses teil - und das, während die 94-jährige Monarchin und ihr 99-jähriger Ehemann Prinz Philip sich auf Windsor Castle isolierten, um nicht mit dem Coronavirus infiziert zu werden.