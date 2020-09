Ist der Geldsegen für St. Wolfgang gerecht?

Clusterförderung „zugeteilt“

So bekamen jüngst sechs Hoteliers in St. Wolfgang von der Landesregierung zwischen 29.000 und 93.600 Euro an Clusterförderung „zugeteilt“. Auch wenn Touristiker Hans Wieser beteuert, es habe etliche Unternehmen in St. Wolfgang wirklich schwer erwischt, stellt sich manchen Menschen im Land doch die Frage nach der Gerechtigkeit. Denn „schwer erwischt“ hat es viele in Oberösterreich.