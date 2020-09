Vorsicht vor Sturms Scharfschützin

„Er hat sich durch alle Ligen gekämpft und jetzt spielt er in England. Wow, das ist so geil“, schwärmt die Grazerin, die ihren großen Bruder schon als vierjähriger Dreikäsehoch zum Kicken im Hof begleitete. „Und in der Wohnung haben wir alles zusammengeschossen - Glastür, Vasen und dergleichen. Aber ich glaub, wir haben eine gute Versicherung gehabt“, schmunzelt die Spielmacherin, die seit 2013 im schwarz-weißen Dress steckt.

Auslandstraum

Wie Dominik, bei dem sich Jessica natürlich immer wieder Tipps holt, möchte auch die kleine Schwester einmal den Sprung ins Ausland schaffen. „Aber das hat Zeit, ich fühl mich bei Sturm sehr wohl.“ Im Dezember geht’s - sofern es Corona zulässt, fix ins Ausland. „Zu Weihnachten wollen wir mit der ganzen Familie Dominik auf der Insel besuchen.“ Platz hat der ehemalige LASK-Spieler genug: „Er hat ein großes Haus mit vier Gästezimmern“, berichtet Jessica voller Stolz.