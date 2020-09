Anschober: „Streit über Ampel versteht niemand“

Freitag ist „Ampel-Tag“ - und das wird auch so bleiben, genauso wie die Corona-Ampel selbst. Nach Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat auch Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) dazu aufgerufen, Streit in Bezug auf die Ampelschaltung einzustellen. Dass in den gelb eingestuften Regionen die Begeisterung nicht überwiegt, könne er nachvollziehen, so Anschober, Streitereien darüber „versteht aber niemand“. Was die verschärfte „gelbe“ Maskenpflicht angeht, so kündigte der Minister an, die Erweiterung bis spätestens Freitag „rechtsverbindlich umgesetzt“ zu haben. Er appellierte aber, dies bereits vorher „freiwillig zu leben“.