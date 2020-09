Klinik will mit Gratis-Test Patientinnen beruhigen

Eine Patientin hatte am Samstag das Angebot der Salzburger Landeskliniken, sich kostenlos auf das Coronavirus testen zu lassen, bereits angenommen. Die Schwangere aus dem Pinzgau war eine von 41 Patientinnen, die mit der infizierten Mitarbeiterin in der Geburtshilfe-Klinik Kontakt hatte. Der Frau wird vorgeworfen, in einem konkreten Fall ohne Mund-Nasen-Schutz und ohne Handschuhe Blutdruck gemessen zu haben. Inzwischen wurde die Mitarbeiterin ohne Symptome positiv auf das Coronavirus getestet und ist im Krankenstand. Zwei weitere Bürokolleginnen befinden sich in Quarantäne. Zum Kreis der Kontaktpersonen zählen insgesamt 55 Mitarbeiter und Patientinnen.