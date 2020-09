„Werde dafür bestraft, dass ich einen Job habe“

Alle, die zwischen 1. Mai und 31. August mindestens 60 Tage Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe bezogen haben, haben Anspruch auf eine Einmalzahlung von 450 Euro. 45.000 Landsleute kommen in den Genuss, kriegen das Geld jetzt automatisch überwiesen. Viele weitere schauen aber durch die Finger. „Ich war zweieinhalb Monate zu Hause, fand am 2. Juni mit Glück eine neue Arbeit und werde dafür bestraft“, ärgert sich der Welser Ivica M. (38), der in St. Anton als Saisonarbeiter beschäftigt war und am 13. März gekündigt wurde. „Den 1. Mai als Stichtag kann mir keiner erklären.“