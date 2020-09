Schwerstarbeit in luftigen Höhen für Schutzwald

Bäume als Wetterschutz

Rund 15.000 Fichten und Lärchen müssen gesetzt werden, damit die Gemeinde Spital am Pyhrn vor den immer mehr werdenden Wetterextremen geschützt bleibt. Apropos extrem: Das sind auch die Aufforstungsarbeiten in den Hochlagen: Statt auf einer weitläufigen grünen Weide, müssen die Arbeiter oft auf steilen Felswänden in rund 1500 Metern Seehöhe Hand anlegen. Und das nach einem einstündigen Fußmarsch samt Pflanzen im Gepäck.