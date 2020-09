Aortenriss dank Ärzten im Welser Spital überlebt

„Bei der Erstuntersuchung war der Patient völlig beschwerdefrei und kreislaufstabil“, sagt Thomas Weber, Kardiologe und Bluthochdruckspezialist am Welser Spital. Der Innviertler gab an, in seiner Jugend gelegentlich einen Kreislaufkollaps erlitten zu haben. Weber: „Bei den Untersuchungen fiel auf, dass ein Blutwert erhöht war. Dies ließ auf eine Aktivierung der Blutgerinnung schließen. Bereits vor Jahren hat eine Studie am Klinikum Wels-Grieskirchen gezeigt, dass eine Erhöhung dieses Blutwertes auf einen Einriss der Hauptschlagader hindeuten kann“, sagt Weber.