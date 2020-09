Kassen-Kinderärzte fehlen

Für Eltern kranker Sprösslinge kann die Suche nach einem Kinderarzt in vielen Regionen des Landes zu einem wahren Spießrutenlauf werden. Denn es herrscht ein Mangel an Medizinern für die kleinen Patienten – zumindest an solchen mit Kassenvertrag. Im Bezirk Lilienfeld gibt es überhaupt keine Kassenpraxis mehr.