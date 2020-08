Land verdoppelt Lehrstellen

Die Landesregierung geht mit gutem Beispiel voran: Land und die Gesundheitsagentur werden in den kommenden drei Jahren die Zahl der Lehrstellenplätze von 250 auf 500 Plätze verdoppeln. Landesrat Martin Eichtinger: „Wir bieten Lehrstellen vor allem in den Bereichen Verwaltungsassistenz, Bürokaufmann und IT, damit junge Menschen am Arbeitsmarkt Fuß fassen können.“