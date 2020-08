„Plötzlich waren wir in einer anderen Realität“

„Krone“: Am Dienstag ist Ihr erster Tag als kaufmännischer Geschäftsführer. Fühlen Sie sich gut vorbereitet?

Markus Jandl: Ich bin hier schon ein alter Hase, denn genau am Dienstag habe ich mein 15-jähriges Jubiläum, ich begann hier nämlich als Ferialpraktikant. Nach dem Studium übernahm ich 2008 das Controlling beim AEC. Es kamen immer mehr Aufgaben im Finanzbereich dazu. Vor allem im letzten Jahr war ich stark in den kaufmännischen Entscheidungsprozessen eingebunden.