Rentner erlitt Herzinfarkt: Per Heli ins Spital

Es waren dramatische Augenblicke, die sich in einem Haus in einer idyllischen Ortschaft im Bezirk Oberwart abspielten. Zunächst plagten einen Burgenländer Schmerzen in der Brust und er hatte Probleme beim Atmen. Dann ging alles ganz schnell. Plötzlich sackte der Pensionist zusammen. Seine Angehörigen reagierten geistesgegenwärtig, wählten den Notruf und begannen mit der Wiederbelebung.