Bei Sieg in Rif besser als bei Staatsmeisterschaft

Regen, Wind, Abbruch am Samstag, Sonne am Sonntag. Und damit bessere Leistungen - das brachte die Leichtathletik-Landesmeisterschaft im ULSZ Rif. Wo etwa der Speerwurfsieg von Matthias Kaserer beeindruckte: der Routinier schleuderte das 800 Gramm schwere Gerät auf 68,37 m - und damit weiter als beim ÖM-Triumph in der Südstadt (66,99) eine Woche zuvor.