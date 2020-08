Stichflamme: Bauer erlitt schwere Verbrennung

Ein 41-jähriger Landwirt aus dem Bezirk Schärding führte am Sonntag gegen 17.45 Uhr in seiner Schlosserwerkstätte diverse Schweißarbeiten durch. Dabei entzündete sich eine daneben befindliche Silikonspraydose. Durch die explosionsartige Stichflamme erlitt der Landwirt vor allem an den Armen schwere Verbrennungen.