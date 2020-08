Trauner Wasserretter holten Ertrinkenden aus See

Die Wasserrettung berichtet: Am Sonntag um etwa 17 Uhr wurde durch die Dienstmannschaft der ÖWR Traun ein dem Ertrinken naher Mann im Oedter See entdeckt. Sofort machte sich das im Dienst befindliche Team der Wasserrettung Traun mit dem Boot auf den Weg zu der in Not geratenen Person, so Pressesprecher Martin Eberl: „Der 26-Jährige wurde von einem Rettungsschwimmer zum Boot gebracht, wo er anschließend ins Boot und zu der Ortsstelle gebracht wurde.“