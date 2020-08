Rettungsaktion bei Wind und Wetter auf 3000 Metern

Tour als „familienfreundlich“ gekennzeichnet

Doch warum hatte sich die Gruppe für diese - doch sehr anspruchsvolle - Tour entschieden? Dem will Kirchebner noch auf den Grund gehen, denn es sei bereits das zweite Mal, dass Gerettete angaben, die Wanderung sei in einem deutschen Magazin als „familienfreundlich“ gekennzeichnet. Man will nun herausfinden, wo und wann diese Einschätzung erschienen ist - um sie so rasch als möglich zu korrigieren.