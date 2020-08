Prämien für Landwirte sollen Versorgung sichern

Vor allem in Zeiten der Krise wolle man damit ein klares Zeichen der Hilfe an die heimischen Landwirte senden. „Sie alle zählen zur systemrelevanten Struktur in unserem Land“, stellt Ministerin Köstinger klar. „In Niederösterreich hängt auch jeder fünfte Arbeitsplatz direkt oder indirekt von der Landwirtschaft ab“, untermauert Pernkopf.