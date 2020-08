Mann fand Ehefrau tot im eigenen Schwimmteich

Eine lautlose Tragödie spielte sich in der Nacht in Eberschwang in Oberösterreich ab: Eine 70-jährige Frau ertrank unbemerkt im eigenen Schwimmteich. Ihr Ehemann machte sich Sorgen, weil sie nicht mehr zurückgekommen war, und fand den leblosen Körper im Wasser. Fremdverschulden oder Suizid schließen die Ermittler aus.