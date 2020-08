Einig über Linzer Stadtbahn um 1 Milliarde Euro

Linz gilt als stärkster Industriestandort in Österreich, es gibt 220. 000 Arbeitsplätze, täglich pendelt die Hälfte der Arbeitnehmer von Umlandgemeinden ein. Man spricht sogar von 300.000 Fahrten täglich über die Stadtgrenze. Die neue Stadtbahn soll einerseits als überregionale Anbindungslinie der Regionen an die Kernzone fungieren. Andererseits soll sie die Stadtteile rasch verbinden, so will man innerhalb der Kernzone etwa vom Hauptbahnhof bis zur Uni-Klinik in wenigen Minuten kommen oder vom Hauptbahnhof die Uni in Linz-Auhof in 15 Minuten erreichen.