Aggressiver Ladendieb landete im Kittchen

Ein 34-jähriger unsteter Georgier wurde am Donnerstag zu Mittag in einem Drogerie Fachgeschäft in Linz beobachtet, wie er die Diebstahlsicherung von einem Parfum entsorgte. Die Angestellten verständigten die Polizei, der Beschuldigte wurde angehalten und mit weiterem Diebesgut betreten.