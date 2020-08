Vorsicht, kleine Beerenfreunde!

So schnell können Erwachsene oft gar nicht hinsehen, wie der Sprössling im Garten oder Wald ein paar Beeren in den Mund steckt. Wenn nicht klar ist, dass es sich dabei um essbare Früchte handelt, sollten Eltern Ruhe bewahren und dennoch rasch reagieren. „Bei einer Lebensmittelvergiftung kann es zu sehr unterschiedlichen Symptomen wie Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Schwindel oder Müdigkeit kommen. Abhängig davon, wie viele Beeren von welcher Pflanze das Kind gegessen hat, sind auch Bewusstlosigkeit und Herz-Kreislauf-Probleme möglich. Und manche Giftpflanzen zeigen sogar erst nach 24 Stunden ihre Wirkung“, erklärt Prim. Dr. Oliver Wagner, Leiter der Abteilung für Kinder- und Jugendheilkunde am Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr (OÖ). Bitte daher nicht abwarten, ob Symptome auftreten, sondern sofort die Vergiftungsinformationszentrale (österreichweit und rund um die Uhr unter 01 406 43 43 erreichbar) anrufen.