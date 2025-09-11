Liz zeigt Mega-Dekolleté und Wahnsinns-Beinschlitz

Ein Kleid wie ein Knaller: Silber, durchsichtig, glitzernd ohne Ende! Tiefes Dekolleté, wilder Beinschlitz bis hoch zum Oberschenkel – Glamour, Glitzer, Gänsehaut! Die 60-jährige Liz Hurley sorgte bei den National Television Awards in London für offene Münder.
An ihrer Seite: Country-Legende Billy Ray Cyrus (64) – ganz in Schwarz, lässig mit Wildleder-Jackett. Und Hurleys Sohn Damian (23), der im weißen Anzug und Satinhemd fast selbst die Kameras zum Glühen brachte.
Die Schauspielerin strahlte nicht nur wegen ihres Wahnsinns-Looks – sie feierte auch den Start ihrer neuen Reality-Show „The Inheritance“ auf Channel 4.
Glücklicher denn je
Die Schauspielerin scheint derzeit tasächlich glücklicher denn je – und das sieht man ihr bei jedem Auftritt an.
Ihr Sohn Damian, inzwischen 23 Jahre alt und längst selbst zum Society-Liebling avanciert, ist ihr ganzer Stolz und ständiger Begleiter. Kaum ein roter Teppich, auf dem er nicht charmant an der Seite seiner Mutter posiert – ein eingespieltes Duo, das regelmäßig für Blitzlichtgewitter sorgt.
Seit einigen Monaten gesellt sich nun auch ein weiterer Mann dazu: Country-Rocker Billy Ray Cyrus. Spätestens seit Ostern sind die beiden unzertrennlich. Ob glamouröse Gala oder entspannte Alltagsmomente – Billy ist immer an Liz’ Seite. Und die Liebe lässt die Schauspielerin noch mehr strahlen, als man es ohnehin von ihr kennt.
„Billy ist ein liebenswerter Mann und wir machen uns gegenseitig sehr glücklich“, schwärmte Hurley erst kürzlich. Ein Satz, der kaum überraschen dürfte, schließlich wirken die beiden wie frisch verliebt. Ihre Romanze nahm 2022 ihren Anfang, als sie sich am Set der Weihnachtskomödie „Christmas in Paradise“ kennenlernten.
Aus Kollegialität wurde Freundschaft, aus Freundschaft Liebe – und heute sind sie das vielleicht glamouröseste Paar des roten Teppichs.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.