Hurley, Halleluja!

Liz zeigt Mega-Dekolleté und Wahnsinns-Beinschlitz

Society International
11.09.2025 09:10
Was für ein Auftritt! Liz Hurley (60) fegte bei den National Television Awards über den roten ...
Was für ein Auftritt! Liz Hurley (60) fegte bei den National Television Awards über den roten Teppich – und sorgte für offene Münder.(Bild: Ricky Swift / Camera Press / picturedesk.com)

Ein Kleid wie ein Knaller: Silber, durchsichtig, glitzernd ohne Ende! Tiefes Dekolleté, wilder Beinschlitz bis hoch zum Oberschenkel – Glamour, Glitzer, Gänsehaut! Die 60-jährige Liz Hurley sorgte bei den National Television Awards in London für offene Münder. 

An ihrer Seite: Country-Legende Billy Ray Cyrus (64) – ganz in Schwarz, lässig mit Wildleder-Jackett. Und Hurleys Sohn Damian (23), der im weißen Anzug und Satinhemd fast selbst die Kameras zum Glühen brachte.

Die Schauspielerin strahlte nicht nur wegen ihres Wahnsinns-Looks – sie feierte auch den Start ihrer neuen Reality-Show „The Inheritance“ auf Channel 4.

Sohn, Mama und ihr Lover – eine wahrlich umwerfende Patchwork-Familie.
Sohn, Mama und ihr Lover – eine wahrlich umwerfende Patchwork-Familie.(Bild: Doug Peters / PA / picturedesk.com)
Bei dem Look ist es wohl nicht verwunderlich, dass Cyrus seiner Freundin verliebte Blicke ...
Bei dem Look ist es wohl nicht verwunderlich, dass Cyrus seiner Freundin verliebte Blicke zuwirft.(Bild: Doug Peters / PA / picturedesk.com)

Glücklicher denn je
Die Schauspielerin scheint derzeit tasächlich glücklicher denn je – und das sieht man ihr bei jedem Auftritt an.

Ihr Sohn Damian, inzwischen 23 Jahre alt und längst selbst zum Society-Liebling avanciert, ist ihr ganzer Stolz und ständiger Begleiter. Kaum ein roter Teppich, auf dem er nicht charmant an der Seite seiner Mutter posiert – ein eingespieltes Duo, das regelmäßig für Blitzlichtgewitter sorgt.

Seit einigen Monaten gesellt sich nun auch ein weiterer Mann dazu: Country-Rocker Billy Ray Cyrus. Spätestens seit Ostern sind die beiden unzertrennlich. Ob glamouröse Gala oder entspannte Alltagsmomente – Billy ist immer an Liz’ Seite. Und die Liebe lässt die Schauspielerin noch mehr strahlen, als man es ohnehin von ihr kennt.

Hurley wie wir sie lieben: Funkelnd, sexy, happy!
Hurley wie wir sie lieben: Funkelnd, sexy, happy!(Bild: Ricky Swift / Camera Press / picturedesk.com)

„Billy ist ein liebenswerter Mann und wir machen uns gegenseitig sehr glücklich“, schwärmte Hurley erst kürzlich. Ein Satz, der kaum überraschen dürfte, schließlich wirken die beiden wie frisch verliebt. Ihre Romanze nahm 2022 ihren Anfang, als sie sich am Set der Weihnachtskomödie „Christmas in Paradise“ kennenlernten.

Aus Kollegialität wurde Freundschaft, aus Freundschaft Liebe – und heute sind sie das vielleicht glamouröseste Paar des roten Teppichs.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
Hurley, Halleluja!
