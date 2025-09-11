Teilzeit-Pflegepersonal möchte mehr arbeiten

Dienstplansicherheit gefordert

Die Caritas bekräftigt ihre Forderungen an die Politik: Dazu zählen unter anderem Dienstplansicherheit – zu Monatsanfang zu wissen, dass der eigene Dienstplan hält. Außerdem sei nicht einzusehen, dass wir in Österreich neun unterschiedliche Systeme der Personalberechnung haben. Springerdienste und Rufbereitschaften müssten besser refinanziert werden. Immer noch werden Langzeitpflegekräfte schlechter entlohnt als Personal im Akutbereich (Krankenhäusern). Ein Digitalsierungs-Fonds soll für Bürokratieabbau sorgen, damit Zeit für die Patienten da ist. Und: Da mehr als 80 Prozent des Pflegepersonals weiblich sind, bedarf es einer Aufstockung von Kinderbetreuungseinrichtungen.