Weltmeister von 2018 beendet seine Karriere

Nach fast zwei Jahrzehnten auf höchstem Niveau ist Schluss: Steve Mandanda, Weltmeister von 2018, hat seine Karriere beendet. „Ich musste mir erst Zeit nehmen, es zu akzeptieren, denn es ist nicht einfach. Aber ja, ich höre auf“, sagte der 40-Jährige der Zeitung „L’Équipe“.