Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Seit Sommer vereinslos

Weltmeister von 2018 beendet seine Karriere

Fußball International
11.09.2025 07:44
Steve Mandanda (re.) beendet seine Karriere.
Steve Mandanda (re.) beendet seine Karriere.(Bild: AFP/APA/FRANCK FIFE)

Nach fast zwei Jahrzehnten auf höchstem Niveau ist Schluss: Steve Mandanda, Weltmeister von 2018, hat seine Karriere beendet. „Ich musste mir erst Zeit nehmen, es zu akzeptieren, denn es ist nicht einfach. Aber ja, ich höre auf“, sagte der 40-Jährige der Zeitung „L’Équipe“.

0 Kommentare

Mandanda absolvierte zwischen 2008 und 2022 insgesamt 35 Länderspiele für Frankreich. Bei der WM 2018 in Russland stand er im dritten Gruppenspiel gegen Dänemark (0:0) im Tor, als Vertreter von Stammkeeper Hugo Lloris. Am Ende krönte er sich mit den „Bleus“ zum Weltmeister.

(Bild: AFP/APA/FRANCK FIFE)

Marseille-Legende
Der in Kinshasa (Demokratische Republik Kongo) geborene Keeper wurde vor allem bei Olympique Marseille zur Institution. 14 Jahre lang trug er das Trikot des Traditionsklubs, feierte 2010 unter Didier Deschamps die französische Meisterschaft. Später spielte er auch für Le Havre, Crystal Palace und Stade Rennes, wo er 2022 anheuerte.

Entscheidung gegen Angebote
Obwohl er noch Offerten hatte, entschied sich Mandanda nun gegen eine Verlängerung seiner Laufbahn. „Es ist nicht einfach, aber es ist die richtige Entscheidung“, betonte der langjährige Nationaltorhüter.

Mit dem Rücktritt endet die Karriere einer Ikone zwischen den Pfosten. In Marseille wird er sicherlich unvergessen bleiben.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Hugo Lloris
FrankreichRusslandDänemarkMarseilleKongo
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
179.960 mal gelesen
Wien
Drama um kleinen Luka: Mutter legt Alko-Beichte ab
116.260 mal gelesen
Der erst neun Monate alte Bub wurde vergangenen Donnerstag von den Eltern am Wienerberg im ...
Royals
Aufregung um Ohrringe von Prinzessin Gabriella
98.378 mal gelesen
Am Sonntag nahm Fürstin Charlene mit ihren Zwillingen Jacques und Gabriella am traditionellen ...
Außenpolitik
Russische Drohnen: Polen trommelt NATO zusammen
1737 mal kommentiert
Polens Regierungschef Donald Tusk ruft nach dem Abschuss russischer Kampfdrohnen die ...
Ausland
Polens Luftwaffe schießt russische Kampfdrohnen ab
1575 mal kommentiert
Innenpolitik
Wenn Herbert Kickl über Verrat spricht
1537 mal kommentiert
Bei Klaus Webhofer gab FPÖ-Chef Herbert Kickl sein Comeback in die Medien.
Mehr Fußball International
Seit Sommer vereinslos
Weltmeister von 2018 beendet seine Karriere
Tiefe Einblicke
Mbappe packt aus: „Fußball hätte mich angewidert“
„Krone“-Stopplicht
Alles erfüllt
Kabinenparty in Zenica
„Geil, wie sich jeder mit dem Land identifiziert“
Andi Herzog:
„Wir lassen uns die WM nicht mehr nehmen!“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf