Weltmeister von 2018 beendet seine Karriere

Nach fast zwei Jahrzehnten auf höchstem Niveau ist Schluss: Steve Mandanda, Weltmeister von 2018, hat seine Karriere beendet. „Ich musste mir erst Zeit nehmen, es zu akzeptieren, denn es ist nicht einfach. Aber ja, ich höre auf“, sagte der 40-Jährige der Zeitung „L’Équipe“.
Mandanda absolvierte zwischen 2008 und 2022 insgesamt 35 Länderspiele für Frankreich. Bei der WM 2018 in Russland stand er im dritten Gruppenspiel gegen Dänemark (0:0) im Tor, als Vertreter von Stammkeeper Hugo Lloris. Am Ende krönte er sich mit den „Bleus“ zum Weltmeister.
Marseille-Legende
Der in Kinshasa (Demokratische Republik Kongo) geborene Keeper wurde vor allem bei Olympique Marseille zur Institution. 14 Jahre lang trug er das Trikot des Traditionsklubs, feierte 2010 unter Didier Deschamps die französische Meisterschaft. Später spielte er auch für Le Havre, Crystal Palace und Stade Rennes, wo er 2022 anheuerte.
Entscheidung gegen Angebote
Obwohl er noch Offerten hatte, entschied sich Mandanda nun gegen eine Verlängerung seiner Laufbahn. „Es ist nicht einfach, aber es ist die richtige Entscheidung“, betonte der langjährige Nationaltorhüter.
Mit dem Rücktritt endet die Karriere einer Ikone zwischen den Pfosten. In Marseille wird er sicherlich unvergessen bleiben.
