Jimi Blue hat in „blöder Zelle viel nachgedacht“

„Für mich war das eine sehr reflektierende Zeit im Endeffekt, weil ich viel Zeit hatte, für mich zu nutzen, als ich dann in dieser blöden Zelle sozusagen war, und konnte über sehr viele Sachen nachdenken“, sagte Jimi der dpa.

„Noch mal mehr zusammengeschweißt mit Familie“

Weil er in der Zeit des Verfahrens Österreich einige Wochen nicht verlassen durfte, lebte er bei seiner Schwester Cheyenne (25) und ihrer Familie auf deren Bauernhof in der Steiermark.