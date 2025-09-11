Sympathische Quatsch-Doku über Helge Schneider

Helge Schneider zeigt sein Leben als schräges Film-Mosaik: Archivaufnahmen, Sketche, Alltagsmomente und neue Szenen verweben sich mit Musikclips und Live-Auftritten. Lesen Sie hier unsere Kino-Kritik zum sympathischen Quatsch-Biopic „The Klimperclown“.
Er ist ein Vielseitiger, ein Unfassbarer. Unfassbar komisch, unfassbar ernst in seiner Gesellschaftskritik. Und seine Musik ist der Jazz. Darum ist auch seine von ihm selbst realisierte „Helge über Schneider“-Doku in ihrer Zusammensetzung jazzig, verspielt eben.
Was passt. Er will doch nur spielen. Entstanden ist ein vielschichtiges Kaleidoskop, das biografische Fakten, Super-8-Familienfilme und sehenswerte Mitschnitte von Live-Auftritten und von Begegnungen mit Weggefährten lässig mixt, versehen mit sporadischen Audiokommentaren von Schneider selbst. Wort-, nein Satzfetzen klingen an unser Ohr, wie „Da geht der Mann in den Puff“ oder „Haferflocken mit Saxophon“.
Schräg eben, und doch erhellend, was seine Person betrifft. Letztlich sind es die völlig banalen Szenen, die dieses Quatsch-Biopic auf sympathische Weise erden.
