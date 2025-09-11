Stau-Chaos: Fernpass nach Crash 9 Stunden gesperrt

Der Verkehr musste großräumig umgeleitet werden – etwa über Ehrwald/Lermoos und Garmisch-Partenkirchen. Nicht nur auf der B179 kam es zu einem riesigen Rückstau, sondern letztlich auch auf der Ausweichstrecke. Manch „Schlauer“ meinte aber, auch lokal ausweichen zu können. Nämlich über Wald- und Forstwege. „Daher wurde vom Bürgermeister dann auch noch die Bergwacht zur Unterstützung und Kontrolle angefordert“, so Einsatzleiter Bader weiter.