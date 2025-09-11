Traumzüge & Bergerlebnisse

MALERISCHE BERGWELT

Ausnahmsweise steigen wir in Andermatt aus, ein Ort auf 1447 m Seehöhe, der auf dem Weg liegt und einige Erlebnisse für uns bereithält. Wir treffen Paul zu einer Dorfführung. Er stammt von hier und weiß über die 1700-Einwohner-Gemeinde mehr zu erzählen, als man erwartet. Klar, hier mit rundum den hohen Bergen kann man erstklassig Ski fahren, aber was macht man im Sommer? Nun gut, das Chedi ist eines der luxuriösesten Hotels der Schweiz, man munkelt, die Orascom Development Holding habe 1,7 Milliarden Franken investiert. Egal, wie hoch die Summe tatsächlich war, man war glücklich über diese Investition: „Das war unsere Rettung“, sagt unser Führer.